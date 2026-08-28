23-летнего кузнечанина осудили за неявку по повестке

Криминал

23-летнего кузнечанина осудили за неявку по повестке
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23-летнему кузнечанину, не пожелавшему служить в армии, вынесли приговор. Он заплатит крупный штраф.

Молодой человек состоял на воинском учете в военкомате в Кузнецке. 3 июля этого года ему лично вручили повестку с указанием срока явки для прохождения службы в рядах ВС РФ - 6 июля.

Однако кузнечанин, не имея отсрочки или освобождения, в назначенный срок не пришел.

Сотрудник военкомата повторно вручил молодому мужчине повестку с требованием явиться 8 июля. Но и в этот раз кузнечанин не пришел, таким образом уклонившись от призыва на военную службу.

Суд назначил ему штраф в размере 110 000 рублей.

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