Житель Пензенской области пытался нажиться на легализации мигрантов

33-летнего жителя Пензенской области ждет суд за мошенничество в особо крупном размере.

Молодой человек предлагал услуги по легализации 50 иностранцев в обход закона, не собираясь выполнять обязательства. Заявленное им вознаграждение составило 8 250 000 рублей.

Сотрудники регионального УФСБ задержали афериста в момент передачи первого «взноса» - 350 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в пресс-службе УФСБ.