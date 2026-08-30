Житель Пензенской области пытался нажиться на легализации мигрантов

Криминал

Житель Пензенской области пытался нажиться на легализации мигрантов
Печать
Max

33-летнего жителя Пензенской области ждет суд за мошенничество в особо крупном размере.

Молодой человек предлагал услуги по легализации 50 иностранцев в обход закона, не собираясь выполнять обязательства. Заявленное им вознаграждение составило 8 250 000 рублей.

Сотрудники регионального УФСБ задержали афериста в момент передачи первого «взноса» - 350 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - сообщили в пресс-службе УФСБ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
уфсб иностранец мошенник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!