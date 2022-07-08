Криминал

В Пензе 32-летний пассажир обокрал таксиста

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В Пензе 40-летний мужчина, работающий водителем в службе такси, стал жертвой преступления.

«Вечером 2 июля он принял заказ. К нему в машину сел подозрительного вида пассажир, которого он отвез до указанного места. После выполнения еще нескольких заказов водитель заметил, что из автомобиля исчезла борсетка с документами и деньгами в сумме более 4 тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника - им оказался мужчина 1990 года рождения.

Гражданин сознался, что действительно забрал у таксиста вещи. Деньги он потратил, документы выбросил.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В отношении предполагаемого вора избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - резюмировали в УМВД.

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Гость||

Не столица цветущего Сурского края,а Чикага какая-то.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

из автомобиля исчезла борсетка с документами и деньгами
именно бОрсетка... ну-ну...

Гость||

Таксист в 90-х застрял))

Гость||

Гость писал(a):

именно бОрсетка... ну-ну...
грОмАтеюшка объявился? ну-ну...

Гость||

32 годика это уже возраст, когда ты точно понял, кто ты и где ты, без просвета и перспектив, баба на горбе погоняет, дети наделаны вечно дай, все жрать хотят и все от тебя ждут, ты всем обязан.

Гость||

Не выдержали нервишки у дяди в общем.

Гость||

Гость писал(a):

именно бОрсетка... ну-ну.
Не ну-ну, а да-да борсетка

Имя: Гость
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