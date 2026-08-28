Наровчатец купил водительские права, выданные якуту

30-летний житель Наровчата, участник СВО и ветеран боевых действий, предстал перед судом за покупку водительских прав.

В 2024 году мужчина обучался на курсах вождения в городе Ковылкино (Республика Мордовия), сумел сдать теоретическую часть экзамена, однако не справился с практической (езда по городу).

В 2025-м наровчатец встретился с молодым человеком, который пообещал ему решить проблему за 85 000 рублей. Экзамен для этого сдавать не требовалось.

Мужчина согласился на предложение, уплатил нужную сумму и в апреле того же года получил водительское удостоверение категории В через почтовое отделение в Наровчате. Он пользовался подделкой до 30 апреля 2026 года - пока его машину не остановили сотрудники ГАИ.

Правоохранители проверили предъявленный документ и обнаружили, что удостоверение с этим номером выдавалось жителю Республики Саха (Якутия) и находится в розыске.

На суде мужчина полностью признал свою вину.

При вынесении решения учли, что наровчатец участвовал в СВО и имеет государственную награду. Во внимание приняли и состояние его здоровье.

Мужчине назначили наказание в виде ограничения свободы на 5 месяцев, сообщили в Наровчатском районном суде.