Молодой пензенец едва не задушил жену из-за плача ребенка

26-летний пензенец окажется на скамье подсудимых за то, что чуть не убил жену.

Молодая мать вечером укладывала спать ребенка. Его плач разозлил нетрезвого главу семьи. Он подошел к супруге, выхватил малыша из ее рук и уложил на диване.

При этом он выразил свое недовольство, разгорелся конфликт. Мужчина оттолкнул жену, повалил на диван и начал ее душить.

Жертве агрессора удалось вырваться. Испугавшись за жизнь, она обратилась в полицию.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, уточнили в областном УМВД.