Молодой пензенец едва не задушил жену из-за плача ребенка

Криминал

Молодой пензенец едва не задушил жену из-за плача ребенка
Печать
Max

26-летний пензенец окажется на скамье подсудимых за то, что чуть не убил жену.

Молодая мать вечером укладывала спать ребенка. Его плач разозлил нетрезвого главу семьи. Он подошел к супруге, выхватил малыша из ее рук и уложил на диване.

При этом он выразил свое недовольство, разгорелся конфликт. Мужчина оттолкнул жену, повалил на диван и начал ее душить.

Жертве агрессора удалось вырваться. Испугавшись за жизнь, она обратилась в полицию.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, уточнили в областном УМВД.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
угроза ребенок полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!