Директора никольской фирмы осудили за сокрытие от налоговой почти 6 млн

45-летнего бывшего генерального директора предприятия в Никольском районе осудили за сокрытие денег от налоговой.

Как установило следствие, мужчина знал, что у организации была задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в государственный бюджет. Сумма превысила 17 млн рублей.

Злоумышленник с ноября 2024 года по январь 2025-го организовал расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя счета юридического лица.

«Таким образом руководитель юридического лица сокрыл более 5,9 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Во время расследования уголовного дела на машину, принадлежащую директору, в обеспечительных целях наложили арест.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.