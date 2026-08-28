Жительница Наровчатского района пошла на подлог ради дочери

Криминал

Жительница Наровчатского района пошла на подлог ради дочери
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В Наровчатском районе 47-летнюю женщину подозревают в подделке документов. На преступление сельчанка пошла ради дочери.

Девушке была необходима регистрация по месту жительства, чтобы сдать экзамены в учебном заведении. Мать не стала оформлять документы законным путем, а вместо этого вырвала страницу с отметкой о прописке из паспорта родственника и вклеила ее в паспорт дочери.

Подлог заметили в ЗАГСе, когда девушка захотела зарегистрировать брак.

По факту подделки документа возбудили уголовное дело. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы, рассказали в УМВД РФ по Пензенской области.

Ранее сообщалось о жителе Наровчата, которого осудили за поддельное водительское удостоверение. Его мужчина купил за 85 000 рублей.

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