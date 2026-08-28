В Пензенском районе компанию заставили вернуть работникам 4,3 млн

В Пензенском районе компанию, которая работает в сфере, близкой к строительной, заставили вернуть сотрудникам долги по зарплате.

По данным областной прокуратуры, организация не выдавала деньги 33 работникам.

За период с февраля по май 2026 года им не перечислили более 4,3 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело. После этого исполняющий обязанности руководителя юрлица полностью погасил задолженность и выплатил компенсацию за задержку денег - более 180 тысяч рублей.

«Учитывая, что подозреваемый впервые совершил преступление, им полностью погашена задолженность и компенсация за несвоевременную выплату заработной платы, в соответствии с примечанием к ст. 145.1 УК РФ уголовное преследование в отношении него прекращено», - сообщили в областном управлении СКР.

Ранее компания, осуществляющая деятельность в сфере строительства и ремонта в Пензенском районе, после вмешательства прокуратуры выплатила долги по зарплате 39 работникам.