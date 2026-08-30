В СКР контролируют дело о травме подростка в Пензенской области

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о травмировании подростка в общественном транспорте в Пензенской области.

В ведомственный информационный центр обратилась мать 14-летней девочки. В сентябре 2025 года ребенку зажало руку между створкой двери и поручнем при остановке автобуса.

По словам женщины, водитель и кондуктор не оказали никакой помощи пострадавшей, а выяснение всех обстоятельств затянулось.

Между тем девочке потребовалось длительное лечение, затем - реабилитация.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивана Свечникова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также мерах, принимаемых к реализации прав жильцов аварийного дома на благоустроенное жилье», - сообщили в СКР.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.