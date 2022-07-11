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Криминал

Житель Каменки избил и ограбил двух подруг около подъезда

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42-летнего жителя Каменки осудили за два грабежа.

Вечером 21 декабря прошлого года пьяный мужчина у подъезда дома № 31 на улице Чернышевского напал на 31-летнюю женщину, несколько раз ударил ее кулаком по лицу и вырвал из рук рюкзак из кожзаменителя с вещами (все вместе стоило более 13 000 рублей).

Потерпевшая кричала и просила вернуть ей рюкзак, но злоумышленник приказал молчать, чтобы иметь возможность скрыться с места преступления незамеченным.

Тогда женщина высвободилась и забежала в подъезд дома. Агрессор догнал ее на лестничной площадке первого этажа и снова ударил по лицу.

Когда он вышел из подъезда, к нему подбежала 28-летняя знакомая потерпевшей, которая потребовала отдать похищенное. С ней мужчина тоже не стал церемониться: дал ей по лицу, а когда женщина упала, стал бить ногами.

В этот момент у жертвы зазвонил телефон, злоумышленник достал мобильник из кармана ее шубы и ретировался. Нанесенный ущерб составил более 3 000 рублей.

«Вину в преступлениях подсудимый признал и пояснил, что в тот вечер находился в компании, в которой в числе других были обе потерпевшие. Вскоре женщины решили отправиться на такси к своей знакомой, и он без приглашения поехал с ними. В месте назначения одна из них ушла в подъезд, а другая задержалась, чтобы расплатиться с водителем такси.

Он решил завладеть ее кошельком и сотовым телефоном и, применив насилие, отнял у нее рюкзак, а затем проследовал за ней в подъезд, чтобы припугнуть, и там несколько раз ее ударил. Вышедшую потребовать рюкзак вторую женщину он также ударил, забрал ее сотовый телефон и ушел. Вскоре его задержали сотрудники полиции», - передала показания мужчины старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Обе потерпевшие получили травмы, неопасные для жизни и здоровья.

В итоге мужчине назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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