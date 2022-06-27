На жителей Пензенской области без их ведома оформляли сим-карты

В Белинском районе 36-летнюю сотрудницу оператора сотовой связи осудили за неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения.
Женщина работала начальником офиса продаж. В период с 5 июля по 10 октября прошлого года, имея доступ к персональным данным абонентов, она оформила на клиентов 9 сим-карт без их ведома.
«Указанные незаконные действия были совершены злоумышленницей из корыстной заинтересованности - для улучшения показателей своей работы и достижения показателей по продаже сим-карт с целью получения премиального вознаграждения за труд», - объяснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Когда все вскрылось, женщина признала свою вину.
Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.
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