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Криминал

Открывавший телефон ножом каменец избил женщину за замечание

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Жительницу Каменки доставили в больницу с серьезными травмами. Пациентку привезли из ее дома на улице Коммунистической.

Сообщение о возможном криминальном характере телесных повреждений поступило в полицию. Стражи порядка выехали по адресу, осмотрели помещение, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемым оказался 53-летний гражданский муж горожанки.

В отделе полиции он дал признательные показания. По словам мужчины, ссора завязалась из-за того, что вторая половинка возмутилась, увидев, как он ножом открывает крышку сотового телефона, который она ему недавно подарила. Претензии женщины вывели каменца из себя, и он пустил в ход кулаки.

Согласно заключению эксперта, здоровью женщины нанесен вред средней тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Психопаты, у нас сосед постоянно жену избивает, но она ему ребёнка родила и уходить не собирается.

Гость||

Консервным ножом открывал?

Гость||

Психопаты, постоянно скандалят, бьют детей и друг-друга. Почему этих людей не призывают к порядку?

Гость||

Согласен,психопаты собираются в месте устраивают поножёвщину, убивают своих матерей, жён, детей. Тут не только полиция нужна, тут санитаров звать нужно. Хотя бы чтоб не кучковались. И не почковались.

Гость||

Ниче не понял, что за крышка такая на телефоне в наше время? Раскладушку что ли она ему подарила? В помойке нашла?)))

Гость||

Оклемается, ещё что-нибудь подарит, что б не бил, тьфу

Гость||

Будь последователен в своих действиях. Подарил телефон - подари открывашку для него)

Гость||

Гость писал(a):

Ниче не понял, что за крышка такая на телефоне в наше время? Раскладушку что ли она ему подарила? В помойке нашла?)))
Задняя стенка, под которой аккумулятор и симка, в некоторых моделях такие ещё остались.

Гость||

Зачем мужик ножом телефон то начал открывать. Есть же зубило для этого

Гость||

Долото

Гость||

Опять пьянь в комментах....

Имя: Гость
Комментарий:

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