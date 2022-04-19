Открывавший телефон ножом каменец избил женщину за замечание

19.04.2022 | 09:18

Жительницу Каменки доставили в больницу с серьезными травмами. Пациентку привезли из ее дома на улице Коммунистической.

Сообщение о возможном криминальном характере телесных повреждений поступило в полицию. Стражи порядка выехали по адресу, осмотрели помещение, опросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемым оказался 53-летний гражданский муж горожанки.

В отделе полиции он дал признательные показания. По словам мужчины, ссора завязалась из-за того, что вторая половинка возмутилась, увидев, как он ножом открывает крышку сотового телефона, который она ему недавно подарила. Претензии женщины вывели каменца из себя, и он пустил в ход кулаки.

Согласно заключению эксперта, здоровью женщины нанесен вред средней тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.