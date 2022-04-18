Мошенники уговорили пензячку перевести деньги на 28 номеров

18.04.2022 | 16:15

На 28 телефонных номеров перевела деньги, взятые в кредит, 52-летняя жительница Пензы. Женщина думала, что спасает свои средства.

«На ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник предупредил, что по ее счету происходят подозрительные операции. Незнакомец убедил женщину, что для предотвращения дальнейших мошеннических действий и сохранности всех финансов их необходимо перевести на безопасный счет», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

То, что это самое обыкновенное мошенничество, женщина не догадалась. Доверившись злоумышленнику, она оформила кредит, а потом в течение трех дней переводила разные суммы на предоставляемые незнакомцем номера телефонов и в итоге потеряла 830 тысяч рублей.

«Обман раскрылся после того, как клиентка получила выписку из банка. Осознав произошедшее, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ», - добавила Ольга Евдокимова.

Мошенников ищут. Им грозит до 6 лет лишения свободы.