82-летняя зареченка пожалела о «покупке акций газовой компании»

28.03.2022 | 17:27

82-летняя жительница Заречного решила стать держателем акций газовой компании, но в итоге пожалела.

Объявление о продаже ценных бумаг пенсионерка увидела в интернете. Недолго думая, она захотела воспользоваться шансом получить доход и позвонила по указанному номеру.

Ей ответил незнакомец. Зареченка договорилась с мужчиной о сделке, а затем перевела 64 000 рублей на обозначенный им счет. А он после этого перестал выходить на связь.

Акций газовой компании горожанка так и не увидела.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские принимают все меры к установлению личности злоумышленников, причастных к преступлению.

Ранее к правоохранителям обратилась 66-летняя жительница Нижнеломовского района, которая решила вложить деньги в участок газовой трубы и попалась на удочку мошенников. Пенсионерка потеряла 20 000 рублей.