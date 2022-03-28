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Криминал

82-летняя зареченка пожалела о «покупке акций газовой компании»

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82-летняя жительница Заречного решила стать держателем акций газовой компании, но в итоге пожалела.

Объявление о продаже ценных бумаг пенсионерка увидела в интернете. Недолго думая, она захотела воспользоваться шансом получить доход и позвонила по указанному номеру.

Ей ответил незнакомец. Зареченка договорилась с мужчиной о сделке, а затем перевела 64 000 рублей на обозначенный им счет. А он после этого перестал выходить на связь.

Акций газовой компании горожанка так и не увидела.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские принимают все меры к установлению личности злоумышленников, причастных к преступлению.

Ранее к правоохранителям обратилась 66-летняя жительница Нижнеломовского района, которая решила вложить деньги в участок газовой трубы и попалась на удочку мошенников. Пенсионерка потеряла 20 000 рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Не надоело выдумывать уже новости? Даже из пальца можно было что-то интереснее насосать.

Гость||

Решила быть продвинутой бабУшкой,вот и "задвинули"...

Гость||

Рано слился газовик.Судя по началу,лимона на полтора раскрутить бабку надо было.

Гость||

в таком возрасте, уже надо было своим ходом отправится

Гость||

В эту фабулу совершенно не верится, здесь явно всё было иначе.

Гость||

Сказки от мвд еще про заречный

Имя: Гость
Комментарий:

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