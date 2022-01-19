Жительницу Заречного наказали за звонок о готовящемся взрыве

19.01.2022 | 14:50

45-летняя жительница Заречного предстала перед судом за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Неудачная шутка родилась у женщины сентябрьским утром прошлого года. Будучи нетрезвой, горожанка набрала номер дежурной части МО МВД России по Заречному и рассказала, что в один из жилых домов на улице Конституции СССР заложена взрывчатка и он взлетит на воздух.

Правоохранители не предполагали, что сообщение - хулиганская выходка. Немедленно были задействованы сотрудники МЧС, Росгвардии, кинологическая служба. Они отправились на место, чтобы проверить поступившую информацию, и определили, что она ложная.

Шутницу разыскали и возбудили в отношении нее уголовное дело.

На суде женщина признала свою вину.

«Осужденная ранее привлекалась к уголовной и административной ответственности. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал полное признание своей вины, раскаяние в содеянном», - рассказали в Зареченском городском суде Пензенской области.

Горожанку приговорили к одному году ограничения свободы. Кроме того, служители Фемиды удовлетворили гражданский иск представителя МО МВД по Заречному к хулиганке. Ей нужно будет выплатить 3 902 рубля.