Криминал

В Кузнецке мужчину задержали за сбыт метилэфедрона

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В Кузнецке возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков в крупном размере. В совершении преступления подозревается местный житель 1990 года рождения.

«Полицейские выяснили, что данный мужчина, находясь в городе Кузнецке, сбыл через тайник-закладку наркотическое вещество гражданке 1987 года рождения»,- уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вещество было отправлено на экспертизу. Специалист пришел к выводу, что это N-метилэфедрон-а-пирролидиновалерофенон массой 1,11 грамма.

Предполагаемого сбытчика задержали, он сознался в содеянном. Если его вина будет доказана в суде, мужчина может лишиться свободы на срок до 20 лет.

«Полиция Пензенской области обращается к гражданам. Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефонам дежурной части УМВД России по Пензенской области: 8-(8412)-56-31-11 и 59-10-10», - попросили пензенцев правоохранители, гарантировав анонимность и конфиденциальность.

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Гость||

А что мне за это будет если сообщу о такой информации, как бы самого в наркоманы не определили или продавца этого зелья, я лучше пройду мимо и вообще не в моих правилах о чем то сообщать полиции

Имя: Гость
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