Жителя Кузнецкого района осудили за насилие в отношении полицейского

15.12.2021 | 09:30

В Пензенской области осудили 39-летнего местного жителя, который пытался убежать от сотрудника правоохранительных органов, а когда это не удалось, напал на него.

Все произошло 20 октября в одном из сел Кузнецкого района. Нетрезвый мужчина находился на улице. Поскольку в его действиях усматривались признаки административного правонарушения (появление в общественных местах в состоянии опьянения, ст. 20.21 КоАП РФ), участковый уполномоченный направился к нему для оформления протокола.

Увидев полицейского, злоумышленник попытался убежать, но был пойман.

«Мужчина схватил полицейского за форменную одежду, они оба упали. Находясь на земле, злоумышленник применил в отношении представителя власти насилие. Противоправные действия мужчины были пресечены», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Нарушителя доставили в отдел полиции. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья представителя власти).

В итоге суд приговорил мужчину к четырем годам условного лишения свободы с таким же с испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.