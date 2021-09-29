Юную жительницу области ждет срок из-за 230 граммов наркотика

29.09.2021 | 15:03

В Пензе перед судом предстанет 18-летняя жительница Колышлейского района. Девушку подозревают в незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

В июле сельчанку на перегоне станция Арбеково - станция Пяша задержали сотрудники Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте. У девушки нашли и изъяли сверток из изоленты с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза установила, что это мефедрон. Общая масса запрещенного вещества составила 150 граммов.

Правоохранители провели обыск в съемной квартире сельчанки и обнаружили предметы, указывавшие на то, что девушка занялась наркобизнесом. В ее телефоне были координаты тайников, в них нашли 72 свертка с мефедроном. Общая масса закладок превысила 80 граммов.

«Установлено, что подозреваемая приобретала запрещенные средства через интернет с целью сбыта на территории города, однако осуществить задуманное ей не удалось», - сообщили в пресс-службе пензенского ЛО МВД.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Юной наркосбытчице грозит лишение свободы на срок до 20 лет.