Пензенец потребовал компенсации после посещения дочери

В Пензе с 43-летнего местного жителя, ранившего ножом 41-летнего горожанина, взыскали компенсацию морального вреда.
16 февраля 2019 года младший из мужчин пришел в гости к своей бывшей жене в дом на улице Российской под предлогом повидать несовершеннолетнюю дочь.
Сожителю женщины визитер не понравился. Разозлившись, он схватил нож и дважды ударил им в грудь непрошеного гостя.
За умышленное нанесение легкого вреда здоровью в 2019 году мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ.
«Вопрос о компенсации морального вреда в рамках уголовного дела потерпевшим не поднимался, в связи с чем он обратился с этим требованием в текущем году», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Мужчина попросил взыскать с обидчика 500 тысяч рублей.
С учетом требований разумности и справедливости суд удовлетворил его иск частично, установив компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
не вижу разума и справедливости нигде и ни в ком