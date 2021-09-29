Пензенец потребовал компенсации после посещения дочери

29.09.2021 | 08:45

В Пензе с 43-летнего местного жителя, ранившего ножом 41-летнего горожанина, взыскали компенсацию морального вреда.

16 февраля 2019 года младший из мужчин пришел в гости к своей бывшей жене в дом на улице Российской под предлогом повидать несовершеннолетнюю дочь.

Сожителю женщины визитер не понравился. Разозлившись, он схватил нож и дважды ударил им в грудь непрошеного гостя.

За умышленное нанесение легкого вреда здоровью в 2019 году мужчину приговорили к 180 часам обязательных работ.

«Вопрос о компенсации морального вреда в рамках уголовного дела потерпевшим не поднимался, в связи с чем он обратился с этим требованием в текущем году», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мужчина попросил взыскать с обидчика 500 тысяч рублей.

С учетом требований разумности и справедливости суд удовлетворил его иск частично, установив компенсацию в размере 100 тысяч рублей.