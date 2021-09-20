В Никольске инспектору предложили 11 000 за уничтожение протокола

61-летнего жителя Никольска осудили за покушение на дачу взятки инспектору ДПС.
Утром 10 августа мужчина, будучи пьяным, сел за руль «десятки», но до пункта назначения не добрался: его остановил сотрудник ГИБДД.
Он предложил водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался.
Когда мужчину привезли в отдел полиции для составления административного материала, он попытался дать инспектору 11 000 рублей за уничтожение протокола. Однако человек в форме деньги не взял, а водителя привлекли уже к уголовной ответственности.
«Приговором суда жителю Никольска назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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предложил бы в поле может и прокатило а так в здании гибдд где палево одно ему на фиг не сдались эти копейки