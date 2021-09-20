В Никольске инспектору предложили 11 000 за уничтожение протокола

20.09.2021 | 13:29

61-летнего жителя Никольска осудили за покушение на дачу взятки инспектору ДПС.

Утром 10 августа мужчина, будучи пьяным, сел за руль «десятки», но до пункта назначения не добрался: его остановил сотрудник ГИБДД.

Он предложил водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения, но тот отказался.

Когда мужчину привезли в отдел полиции для составления административного материала, он попытался дать инспектору 11 000 рублей за уничтожение протокола. Однако человек в форме деньги не взял, а водителя привлекли уже к уголовной ответственности.

«Приговором суда жителю Никольска назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.