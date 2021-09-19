Пензячка помогала пенсионерке и опустошила ее копилку

19.09.2021 | 20:00

Жительница Арбекова лишилась сбережений. Из квартиры их похитили неизвестные - так сначала думала пожилая пензячка. Но у полиции на этот счет было свое мнение.

Как только поступило заявление от 83-летней горожанки, отдел по расследованию преступлений начал поиски злоумышленника. Пенсионерка рассказала, что хранила почти 30 тысяч рублей на черный день, решила проверить копилку, а та опустела.

Под подозрение попала, как оказалось, знакомая пожилого человека.

«Ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности жительница города Пензы 1983 года рождения. Для дальнейшего разбирательства злоумышленница была доставлена в отдел полиции.

Женщина дала признательные показания. Она, осуществляя помощь в уходе за потерпевшей, похитила из шкафа деньги. В дальнейшем похищенные средства она потратила на собственные нужды», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по Пензе Светлана Жирнова.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Санкции пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) предусматривают до пяти лет лишения свободы.