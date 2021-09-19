Сетевое издание|18+|Воскресенье|19 сен 2021|20:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |

Криминал

Пензячка помогала пенсионерке и опустошила ее копилку

Печать

Жительница Арбекова лишилась сбережений. Из квартиры их похитили неизвестные - так сначала думала пожилая пензячка. Но у полиции на этот счет было свое мнение.

Как только поступило заявление от 83-летней горожанки, отдел по расследованию преступлений начал поиски злоумышленника. Пенсионерка рассказала, что хранила почти 30 тысяч рублей на черный день, решила проверить копилку, а та опустела.

Под подозрение попала, как оказалось, знакомая пожилого человека.

«Ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности жительница города Пензы 1983 года рождения. Для дальнейшего разбирательства злоумышленница была доставлена в отдел полиции.

Женщина дала признательные показания. Она, осуществляя помощь в уходе за потерпевшей, похитила из шкафа деньги. В дальнейшем похищенные средства она потратила на собственные нужды», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по Пензе Светлана Жирнова.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Санкции пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину) предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте