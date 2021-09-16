Гостья области нашла деньги в чужом холодильнике и поплатилась

16.09.2021 | 17:43

В Земетчинском районе 20-летняя цыганка из Рязанской области залезла в холодильник в доме местной жительницы и забрала оттуда деньги.

Инцидент произошел вечером 26 апреля в селе Кириллово.

Девушка поссорилась с мужем и решила на попутке добраться до Ивановской области, где зарегистрирована. Но в пункт назначения она попала не сразу.

Водитель привез молодую цыганку в село в Земетчинском районе, высадил возле одного из домов. Путешественница надумала поживиться чем-то съестным и, убедившись, что дверь чужого жилья незаперта, вошла внутрь.

Внимание девушки привлек холодильник. Она открыла его и нашла в дверце плитку шоколада. Под ней лежал конверт с 33 тысячами рублями. Взяв деньги, незваная гостья скрылась.

К тому моменту, как она вышла из дома, водитель уехал. Девушка решила вернуться к мужу и обрадовать его добычей. Однако насладиться счастьем супружеская чета не успела. Вскоре к ним пришли незнакомцы и рассказали, что их подозревают в краже денег у пенсионерки в Кириллове, хотя они тут ни при чем.

Тогда виновница отправилась в полицию с повинной. Похищенное было возвращено жительнице Пензенской области.

При вынесении решения суд принял во внимание наличие у девушки маленького ребенка, полное возмещение причиненного ущерба, признание вины и приговорил ее к году лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.