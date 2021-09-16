Криминал

Гостья области нашла деньги в чужом холодильнике и поплатилась

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В Земетчинском районе 20-летняя цыганка из Рязанской области залезла в холодильник в доме местной жительницы и забрала оттуда деньги.

Инцидент произошел вечером 26 апреля в селе Кириллово.

Девушка поссорилась с мужем и решила на попутке добраться до Ивановской области, где зарегистрирована. Но в пункт назначения она попала не сразу.

Водитель привез молодую цыганку в село в Земетчинском районе, высадил возле одного из домов. Путешественница надумала поживиться чем-то съестным и, убедившись, что дверь чужого жилья незаперта, вошла внутрь.

Внимание девушки привлек холодильник. Она открыла его и нашла в дверце плитку шоколада. Под ней лежал конверт с 33 тысячами рублями. Взяв деньги, незваная гостья скрылась.

К тому моменту, как она вышла из дома, водитель уехал. Девушка решила вернуться к мужу и обрадовать его добычей. Однако насладиться счастьем супружеская чета не успела. Вскоре к ним пришли незнакомцы и рассказали, что их подозревают в краже денег у пенсионерки в Кириллове, хотя они тут ни при чем.

Тогда виновница отправилась в полицию с повинной. Похищенное было возвращено жительнице Пензенской области.

При вынесении решения суд принял во внимание наличие у девушки маленького ребенка, полное возмещение причиненного ущерба, признание вины и приговорил ее к году лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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Гость||

Воруют, воруют...

Гость||

Сколько веков и тысячелетий прошло, а ничего не меняется...

Гость||

Вот это байку вы тут изложили.......

Гость||

Гость писал(a):

Воруют, воруют...
Украл и поскакал дальше...

Гость||

Гость писал(a):

Воруют, воруют...

Украл и поскакал дальше...

Кочевники воруют. Что модератор убирает. Кочевники разных национальностей бывают. А она просто подставила осёдлых,а им это надо?

Гость||

Муж и ребенок могут быть у женщины, но не у девушки!

Имя: Гость
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