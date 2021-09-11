Жителя Пскова задержали в Пензе за кражу квадрокоптера

11.09.2021 | 17:00

Любоваться пензенскими окрестностями с высоты птичьего полета житель Пскова не планировал. Однако квадрокоптер из магазина на проспекте Строителей все-таки украл - чтобы потом продать.

В полицию о преступлении заявил директор торговой точки.

«На записи с камер видеонаблюдения было видно, как молодой человек, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, берет с витрины магазина товар и укладывает его в свой рюкзак, а после того направляется в сторону выхода.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Ориентировка была направлена на все посты и маршруты в городе Пензе», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Ирина Бондарева.

В итоге молодого человека 1998 года рождения, ранее уже судимого, задержали. Вину свою он признал и сейчас находится под подпиской о невыезде. Его дальнейшую судьбу решит суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.