В Пензе продавец напрасно поверил скриншоту об оплате

02.09.2021 | 17:33

В Пензе безработного горожанина подозревают в краже дорогих часов из бутика торгового центра на проспекте Строителей.

Согласно материалам дела, пензенец пришел в магазин и выбрал часы известного бренда. Их цена составляла 13 000 рублей. Показав продавцу скриншот онлайн-оплаты за покупку, мужчина забрал товар и ушел.

Однако деньги на счет магазина так и не поступили. Пришлось обратиться к правоохранителям с заявлением.

Оперативники быстро установили подозреваемого. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Мужчина во всем сознался, «купленные» часы он сдал в ломбард на улице Суворова.

«В отношении гражданина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Теперь ценителю дорогих часов грозит лишение свободы на срок до 2 лет.