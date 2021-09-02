Криминал

В Пензе продавец напрасно поверил скриншоту об оплате

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В Пензе безработного горожанина подозревают в краже дорогих часов из бутика торгового центра на проспекте Строителей.

Согласно материалам дела, пензенец пришел в магазин и выбрал часы известного бренда. Их цена составляла 13 000 рублей. Показав продавцу скриншот онлайн-оплаты за покупку, мужчина забрал товар и ушел.

Однако деньги на счет магазина так и не поступили. Пришлось обратиться к правоохранителям с заявлением.

Оперативники быстро установили подозреваемого. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Мужчина во всем сознался, «купленные» часы он сдал в ломбард на улице Суворова.

«В отношении гражданина избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Теперь ценителю дорогих часов грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Показав продавцу скриншот онлайн-оплаты за покупку, мужчина забрал товар и ушел.
где он его взял?

Имя: Гость
Комментарий:

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