Подозреваемого в разбое на улице Мирской в Пензе ищут по всей стране

01.09.2021 | 09:56

По всей стране полиция разыскивает 27-летнего Максима Александровича Степочкина, уроженца города Новокузнецка Кемеровской области, подозреваемого в разбойном нападении в Пензе.

По данным правоохранителей, 1 июня в торговой точке на улице Мирской мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы магазина деньги и скрылся.

Нападение запечатлела камера наблюдения. На записи видно, что злоумышленик в сопровождении продавца подходит к кассе. Одна из покупательниц успевает отойти, еще две женщины и мужчина стоят рядом и не делают резких движений. Продавец подходит к кассиру и что-то говорит. Та достает из кассы пачку денег и протягивает мужчине, а он прячет купюры в карман.

Максим Степочкин ведет бродяжнический образ жизни, передвигается автостопом и может находиться в любой точке страны. Ориентировки на него разосланы в Волгоград, Тверь, Саратов, Иркутск, Магадан, Новосибирск, Башкортостан и другие регионы.

«Просим сообщить любую информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8412) 599-641, 8-963-108-14-45 или 112 с мобильного федеральных операторов сотовой связи», - проинформировали в УМВД России по Пензенской области.