Кузнечанка узнала о своем финансовом крахе из теленовостей

35-летняя жительница Кузнецка надеялась получить солидный доход от финансовых вложений, но потерпела фиаско.
В начале июня в одной из групп в мессенджере Telegram женщина увидела объявление о дополнительном заработке и весьма заинтересовалась такой возможностью. Она установила на свой мобильный телефон два приложения, а затем зарегистрировалась на платформе.
На баланс «Личного кабинета» она внесла со своей банковской карты 1 млн 400 тыс. рублей.
В конце июля в телевизионных новостях женщина увидела, что одного из основателей компании, где она зарегистрировалась, задержала полиция. Взволнованная кузнечанка попыталась войти в «Личный кабинет», но не смогла.
Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Как оказалось, она слышала о подобных способах обмана, но не думала, что сама попадется на удочку аферистов.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
«Ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните: так действуют мошенники. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы. Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми - всеми, к кому вы можете обратиться за помощью и советом», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
Хи-хи-хи!