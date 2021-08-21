Кузнечанка узнала о своем финансовом крахе из теленовостей

21.08.2021 | 10:30

35-летняя жительница Кузнецка надеялась получить солидный доход от финансовых вложений, но потерпела фиаско.

В начале июня в одной из групп в мессенджере Telegram женщина увидела объявление о дополнительном заработке и весьма заинтересовалась такой возможностью. Она установила на свой мобильный телефон два приложения, а затем зарегистрировалась на платформе.

На баланс «Личного кабинета» она внесла со своей банковской карты 1 млн 400 тыс. рублей.

В конце июля в телевизионных новостях женщина увидела, что одного из основателей компании, где она зарегистрировалась, задержала полиция. Взволнованная кузнечанка попыталась войти в «Личный кабинет», но не смогла.

Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Как оказалось, она слышала о подобных способах обмана, но не думала, что сама попадется на удочку аферистов.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкция соответствующей статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Ни в коем случае не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните: так действуют мошенники. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы. Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми - всеми, к кому вы можете обратиться за помощью и советом», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.