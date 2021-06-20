Промышлявшего дачными кражами гостя Пензенской области задержали

20.06.2021 | 17:25

Житель Мордовии на территории Пензенской области посещал дачи не для того, чтобы отдыхать или растить урожай, а с целью хищения чужого имущества.

Об этом стало известно после того, как в полицию обратился мужчина, заявивший, что с его участка пропали шуруповерт, лазерный уровень, рубанок, дисковая пила и шлифовальная машина.

«Было установлено, что злоумышленник выставил оконную раму дачного дома, проник в помещение и похитил электроинструменты», - рассказала следователь отдела полиции № 2 по Пензе Ангелина Хайр.

В этот же день заявление о пропаже имущества из дачного домика написала другая жительница областного центра.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 установили подозреваемого, причастного к совершению данных преступлений. Он был задержан в Лунинском районе. Мужчина вину свою признал, в содеянном раскаялся. Инструменты злоумышленник продал рабочим, которые производили ремонтные работы на соседнем дачном участке», - добавила Ангелина Хайр.

Все похищенное стражи порядка уже изъяли и скоро вернут законным владельцам. А подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.