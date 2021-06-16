Криминал

Лагерь «Строитель»: расследование уголовного дела контролирует СК РФ

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Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в детском лагере «Строитель» в Городищенском районе.

Об этом в среду, 16 июня, сообщили в Следственном комитете РФ.

В настоящий момент проводится проверка по факту видеозаписи, появившейся в Сети 14 июня. В ролике запечатлены 9 девочек 11-13 лет, которые ради развлечения применяют друг к другу удушающие приемы.

15-го числа в лагерь отправились представители Управления образования Пензы, министерства образования области, а также сотрудники прокуратуры и полиции.

Медики оценили состояние героинь ролика и пришли к выводу, что угрозы их здоровью нет. С работниками лагеря и детьми провели профилактические беседы, дисциплинарные взыскания применили к начальнику учреждения, вожатому и воспитателю, закрепленным за отрядом, где случилось ЧП.

Сами девочки рассказали, что не осознавали опасности своих действий. По их словам, они просто делали веселый ролик.

Расследование уголовного дела продолжается, оно находится на контроле в центральном аппарате СК.

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Гость||

Хорошо, что в моем детстве не было этих соц.сетей, сотовых у каждого и видеокамер.... И мы не додумывались всю свою подростковую дурь на всеобщее обозрение выставлять

Гость||

Гость писал(a):

мы не додумывались всю свою подростковую дурь на всеобщее обозрение выставлять
а не додумались не делать эту дурь? или мозгов не хватило?

зато хватило написать сюда об этом

Гость||

Да в лагере тишина, основная масса детей и не в курсе, все шито-крыто и нормалёк.

Гость||

Разве в детских лагерях нет охраны, полицейских?

Гость||

Воронкова и Чащину долой из теплых кресел!

Гость||

каких полицейских? ты в городе попробуй вызвать их, не приедут, пока не убьют кого-то, а там и участкового нет на ближайшие села!

Гость||

Там пенсы при входе в будке сидят , вот и вся охрана!

Гость||

15:36. А вы, наверно, только научно-публицистические книги читали в этом возрасте, похвально!

Гость||

Гость писал(a):

5:36. А вы, наверно, только научно-публицистические книги читали в этом возрасте, похвально!
он передёргивал по-тихому

Гость||

И научно-публицистические читали, и художественные. И именно в этом возрасте. А в 17 лет уже работали после медучилища и в вузе учились.

Гость||

Если бы эти детки не выложили свои забавы в интернет , то никто и не возбудился бы.Девочек нужно плставить на учёт и семьи их проверить на благополучность.Нормальным детям игры такие в голову не придут.В лагерь больше не пускать, пусть в пришкольный ходят.Вот это позорище родителям, юнные суицидницы.

Гость||

Позорище вам. Зарплату получаете, а глаза ...обшиты.

Гость||

"Юнные,"- пишет неуч, у которого ума не хватило правила орфографии выучить, но знает, кого на учёт надо ставить. Позор!

Гость||

Какие меры принимаются в отношении мамочек-идиоток?

Гость||

Чо там расследовать СМЕШИТе НАРОД

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Имя: Гость
Комментарий:

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