Лагерь «Строитель»: расследование уголовного дела контролирует СК РФ

16.06.2021 | 15:01

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в детском лагере «Строитель» в Городищенском районе.

Об этом в среду, 16 июня, сообщили в Следственном комитете РФ.

В настоящий момент проводится проверка по факту видеозаписи, появившейся в Сети 14 июня. В ролике запечатлены 9 девочек 11-13 лет, которые ради развлечения применяют друг к другу удушающие приемы.

15-го числа в лагерь отправились представители Управления образования Пензы, министерства образования области, а также сотрудники прокуратуры и полиции.

Медики оценили состояние героинь ролика и пришли к выводу, что угрозы их здоровью нет. С работниками лагеря и детьми провели профилактические беседы, дисциплинарные взыскания применили к начальнику учреждения, вожатому и воспитателю, закрепленным за отрядом, где случилось ЧП.

Сами девочки рассказали, что не осознавали опасности своих действий. По их словам, они просто делали веселый ролик.

Расследование уголовного дела продолжается, оно находится на контроле в центральном аппарате СК.