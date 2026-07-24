Осужден водитель, насмерть сбивший пешехода в Спутнике

29-летнему жителю Пензенского района, в апреле сбившему насмерть мужчину на пешеходном переходе на улице Олимпийской в Спутнике, вынесли приговор.

Трагедия случилась в 23:30 7 апреля. Мужчина ехал на принадлежащем его родителям Hyundai Solaris в направлении улицы Алой.

Установлено, что водитель был пьян и двигался с превышением скорости.

На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 42-летнего жителя Засечного, пересекавшего дорогу. От полученных травм тот скончался на месте.

Водитель скрылся и спрятал автомобиль. Скорую помощь и полицию к месту случившегося вызвали другие участники движения.

«В судебном заседании мужчина вину в совершении преступления признал частично, утверждая, что в момент ДТП был трезв, а алкоголь выпил после», - сообщили в областной прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также на 2 года 9 месяцев лишил его права управлять транспортными средствами.