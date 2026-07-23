В Каменке вынесли приговор пенсионеру, сбившему велосипедиста

Криминал

В Каменке вынесли приговор пенсионеру, сбившему велосипедиста
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В четверг, 23 июля, в Каменке вынесли приговор 72-летнему местному жителю, признанному виновным в смертельном ДТП.

Авария случилась в 4:00 7 августа прошлого года на 13-м километре дороге Каменка - Пачелма.

Мужчина, ехавший на Kia Ceed со скоростью 89-93 км/ч, сбил двигавшегося в попутном направлении 59-летнего велосипедиста. От полученных травм последний скончался на месте.

Житель Каменки полностью признал вину и добровольно возместил материальный ущерб и компенсировал моральный вред родственникам погибшего.

С учетом наличия у пенсионера инвалидности I группы его приговорили к условному лишению свободы на 2 года, в тот же период ему запрещено садиться за руль, сообщили в Каменском городском суде.

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