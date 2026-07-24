Уголовное дело о падении наледи на Циолковского передали в суд

Криминал

Уголовное дело о падении наледи на Циолковского передали в суд
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В Пензе завершилось расследование уголовного дела, возбужденного после падения наледи на 68-летнюю женщину на улице Циолковского, 7 (Заводской район).

ЧП случилось днем 11 марта, когда пенсионерка вышла из магазина, размещенного в многоквартирном доме. Пострадавшую госпитализировали, ее травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело о падении наледи на Циолковского передали в суд

40-летнему генеральному директору ООО «Пензенская компания по обслуживанию жилого фонда» предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уточнили в областной прокуратуре.

Как было установлено, он знал, что в период с 2 по 11 марта на крыше дома скопилась наледь, но никаких мер для ее ликвидации не принял. Во время следствия мужчина находился под домашним арестом.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в региональном СУ СКР.

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