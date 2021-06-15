Общество

«Собачий кайф» в лагере «Строитель»: возбуждено уголовное дело

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В Городищенском районе возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни подростков, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Строитель».

14 июня в Сети появилась запись, на которой несколько девочек 2007-2009 года рождения в качестве развлечения используют удушающие приемы и намеренно перекрывают доступ кислорода друг другу.

«Для проверки произошедшего следственным путем возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения противоправных деяний, а также причин и условий, способствовавших совершению подростками действий, представляющих угрозу для жизни и здоровья. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников детского оздоровительного лагеря», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Начальник управления образования Пензы Лилия Чащина ранее рассказала, что, по предварительным данным, все произошло перед ужином, когда весь отряд оформлял плакат в холле.

«Дети периодически отлучались в свои комнаты - за фломастерами, ножницами. В медицинский кабинет дети не обращались, тем не менее сегодня пройдет дополнительный медосмотр, чтобы понимать, что их здоровью ничего не угрожает», - сообщила Лилия Чащина.

Утром ей было поручено выехать в лагерь и выяснить, где в тот момент, когда дети развлекались, были вожатые и воспитатели, как организован досуг несовершеннолетних.

Проверку по факту инцидента также проводит прокуратура.

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Гость||

а где СТОЛЯРОВА???? В ЧЕМ ЕЕ ФУНКЦИОНАЛ ??? И ПОМОЩЬ В ЭТОМ СЛУЧАЕ??

Гость||

Да что то Столярова притихла, в соседних ветках ой как Бойко отчитывается о проделанной работе

Гость||

Сядут усе!...Скоро за чих будут судить...

Гость||

Вот так всегда. Дурочки начудили, а кому- то отвечать за их глупость и явно не их родителям, нааерняка таким же недалеким

Гость||

penzainform.ru писал(a):

где в тот момент, когда дети развлекались, были вожатые и воспитатели,
где где тама

Гость||

вот уж я представляю как выхватят эти дети дома и какой они будут искать угол от родителей, ибо не хилый кипишь поднялся и позорище на всю область. Доснимались и довыкладывались в интернет, показали всю свою глупость, но видимо не поняли в силу малолетства, что все это завертелось не по детски и родители щас огребут по полной и директора и сами дети ...

Гость||

Гость писал(a):

Дурочки начудили
самоликвидироваться не запрещено.Если хотят со смертушкой по играться пущай играются. Если головка не соображает что тут поделаешь. Ну какая вина тут вожатой и воспитателя да ни какой

Гость||

если у детей нет хорошего родительского воспитания, к каждому ребенку воспитателя не приставишь...

Гость||

Какая уголовка, вы чего? Поговорить серьезно с этими дурехами и объяснить, почему это вредно. А такую ораву детей непрерывно держать на виду невозможно. Может, еще каждого в туалет за руку водить? Не воспитатели с вожатыми же девчонок этой ерунде научили.

Гость||

Гость писал(a):

Какая уголовка, вы чего? Поговорить серьезно с этими дурехами и объяснить, почему это вредно.
Это когда украл больше миллиарда и спалился. Тогда да, только поговорить. А тут, или если синяк у кого найдут, то только уголовка, по всей строгости закона!

Гость||

Гость писал(a):

то только уголовка, по всей строгости закона!
и обязательно вожатая аль воспитатель виновата

Гость||

Мы в детстве то же такими "упражнениями" занимались не понимая насколько это опасно. Понятно, что это плохое упражнение, непонятно одно: почему сразу уголовное дело?

Гость||

Вот когда ваших детишек так ненароком придушат, вы по другому запрете, защитники.

Гость||

=запоете=

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.06.2021 16:25|

Вот когда ваших детишек так ненароком придушат,

а что там насильно кислорода лишали?

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Имя: Гость
Комментарий:

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