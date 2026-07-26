В Городищенском районе девушка украла деньги у матери

Криминал

В Городищенском районе девушка украла деньги у матери
Печать
Max

В Городищенском районе дочь без спроса забрала сбережения матери. 46-летняя женщина обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу кошелька.

Девушку быстро задержали.

Как выяснилось, она допоздна гуляла на улице, пока не встретила родительницу. Та велела дочери возвращаться домой, возник спор.

Мать в итоге отправилась по своим делам, а девушка все же повиновалась. Она нашла кошелек, где лежали 70 000 рублей, забрала его и потратила деньги на развлечения и поездки к приятелям.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в областном УМВД.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
умвд кража семья
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!