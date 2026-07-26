В Городищенском районе девушка украла деньги у матери

В Городищенском районе дочь без спроса забрала сбережения матери. 46-летняя женщина обратилась в полицию, когда обнаружила пропажу кошелька.

Девушку быстро задержали.

Как выяснилось, она допоздна гуляла на улице, пока не встретила родительницу. Та велела дочери возвращаться домой, возник спор.

Мать в итоге отправилась по своим делам, а девушка все же повиновалась. Она нашла кошелек, где лежали 70 000 рублей, забрала его и потратила деньги на развлечения и поездки к приятелям.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в областном УМВД.