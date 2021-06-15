Обнародованы результаты проверки после инцидента в лагере «Строитель»

15.06.2021 | 20:11

Вечером во вторник, 15 июня, Управление образования Пензы отчиталось в своем Instagram-аккаунте о результатах проверки в детском лагере «Строитель», где накануне произошел инцидент с девятью школьниками.

14 июня в Сети появилась запись, на которой несколько девочек 2007-2009 года рождения в качестве развлечения используют удушающие приемы и намеренно перекрывают доступ кислорода друг другу.

Начальник управления образования Пензы Лилия Чащина рассказала, что, по предварительным данным, все произошло перед ужином, когда весь отряд оформлял плакат в холле.

Инцидентом заинтересовались областная прокуратура, полиция, региональное СУ СК РФ. Было возбуждено уголовное дело. Надзорный орган проверит, как в учреждении была организована воспитательная и профилактическая работа, а также условия содержания героинь видео в семье.

Специалисты собирались провести медицинский осмотр детей, чтобы определить угрозы их здоровью.

С визитом в лагере побывали начальник управления министерства образования области Лариса Ушакова и начальник управления образования Пензы Лилия Чащина.

«В ходе выезда дана оценка организации досуговой, воспитательной и профилактической работы в лагере, условиям проживания детей, организации и качества питания. Проведены беседы с педагогическими работниками и отдыхающими детьми», - говорится в посте.

Медики, оценив состояние девочек, определили, что их здоровью ничто не угрожает.

Подростки рассказали, что не осознавали опасность своих действий. По их словам, они просто делали «веселый» ролик.

По результатам проверки дисциплинарному взысканию подверглись начальник лагеря, вожатый и воспитатель, закрепленные за отрядом, в котором произошел инцидент.