Кузнечанка проявила бдительность, но все равно потеряла 2 млн

57-летняя жительница Кузнецка потеряла 2 млн рублей, попытавшись купить автомобиль из-за границы.

Женщина увидела в интернете объявление о продаже иномарки, связалась с автором по телефону и узнала, что он является менеджером фирмы, которая доставляет автомобили из других стран. Собеседник сообщил, что машину пригонят, если будет предоплата.

Кузнечанка поискала в сети информацию о фирме и, убедившись, что она существует, перечислила почти 2 000 000 рублей на указанные реквизиты. В ответ ей прислали фотографии документов и подписанного договора.

Потом женщина получала отчет о том, что автомобиль следует по маршруту, и даже его фотографии на границе.

«Однако в один из дней ей позвонили и сообщили, что при пересечении границы возникли трудности и автомобиль арестован, а для того, чтобы он был доставлен на территорию Российской Федерации, покупательнице необходимо перевести на банковский счет еще 600 000 рублей», - рассказали в УМВД России по Пензенской области.

Кузнечанка поняла, что общается с мошенниками, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.