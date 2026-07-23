В Спасске задержали 2 курьеров с 16 кг наркотиков

Криминал

В Спасске задержали 2 курьеров с 16 кг наркотиков
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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали 2 наркокурьеров из Воронежской области. Мужчины 26 и 28 лет планировали сбыть 16 кг гашиша и «соли».

В Спасске задержали 2 курьеров с 16 кг наркотиков

Автомобиль FAW, арендованный ими для поездки, остановили при содействии экипажа ДПС в Спасске. При досмотре под обшивкой пассажирских дверей полицейские нашли 36 свертков с растительной массой (общий вес - около 15 кг). Экспертиза показала, что это гашиш.

В Спасске задержали 2 курьеров с 16 кг наркотиков

Кроме того, в мобильном телефоне одного из курьеров хранились координаты закладки. По ним вышли на тайник и изъяли оттуда 1 кг белого порошка - вещество оказалось производным N-метилэфедрона.

В Спасске задержали 2 курьеров с 16 кг наркотиков

Сообщники, по их словам, работали на теневой наркошоп. Первую партию «товара» они вывезли из Подмосковья, еще одну, с «солью», собирались забрать в Пензе для сбыта в области и других регионах.

Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается, сообщили в областном УМВД.

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