Пензенец решил перевезти через границу изделие военного назначения

43-летнего жителя Пензенской области подозревают в покушении на незаконное перемещение изделия военного назначения через государственную границу России.

Мужчина планировал переправить его за рубеж в интересах иностранного государства.

По данному факту сотрудниками регионального УФСБ РФ возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - сообщили в ФСБ.

Ранее сообщалось о задержании 40-летнего мужчины, который попытался отправить за границу ядовитое вещество: он решил передать через курьерскую службу доставки посылку с ртутью.