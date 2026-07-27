В Белинском районе подожгли дом, чтобы получить страховку

50-летний житель Мордовии находится под следствием по делу о мошенничестве при получении страховых выплат.

Семья мужчины владела домом в Белинском районе, который после смерти матери долго пустовал. Хозяин рассудил, что продажа жилья даст доход меньше, чем страховка, и оформил договор на 1 год, заплатив 13 000 рублей.

Через некоторое время он приехал ночью в село и припарковал автомобиль на соседней улице, чтобы никто не видел. В помещении он поджег сухую ветошь, а когда огонь стал достаточно сильным, ушел.

Строение выгорело дотла, а мужчина обратился в страховую компанию и получил 1 300 000 рублей.

Однако экспертиза установила факт поджога. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

«Ущерб, причиненный организации, подозреваемый обязуется возместить в полном объеме. В настоящее время расследование его противоправной деятельности продолжается», - сообщили в областном УМВД.