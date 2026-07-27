Попытка запастись топливом стоила жителю Никольска 2 млн рублей

66-летний житель Никольска попытался запастись дизельным топливом, увидев объявление в интернете, и потерял 2 млн рублей.

Мужчина отправил заявку на указанную в тексте электронную почту. Через 2 недели с ним связался «менеджер по продажам» - прислал договор о поставке и номер расчетного счета для оплаты.

Никольчанин перечислил на этот счет почти 2 млн рублей. Через несколько дней ему сообщили, что отгрузка будет произведена в ближайшее время.

В итоге топливо мужчине так и не поступило. Он попытался вновь связаться с «менеджером», но тот не ответил. Поняв, что стал жертвой обмана, покупатель обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

«Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, а также в случае обмена отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных сделок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара либо услуги», - напомнили жителям региона в УМВД России по Пензенской области.