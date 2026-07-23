Пензенца будут судить за комментарий в мессенджере

Криминал

Пензенца будут судить за комментарий в мессенджере
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47-летнего жителя Пензы будут судить за публичное оправдание терроризма в интернете.

Следствие установило, что в августе 2025 года мужчина, находясь в Пензенском районе, разместил в чате одного из мессенджеров комментарий, где оправдывал действия участников террористической организации.

Во время мониторинга сообщение было обнаружено. В отношении горожанина возбудили уголовное дело.

Мужчина признал вину. Все материалы уже переданы на рассмотрение в суд, сообщили в региональном управлении СКР.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД России по Пензенской области», - уточнили в ведомстве.

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