Внимание «шотландца» обошлось жительнице области в 523 000 руб.

Для 40-летней жительницы Каменского района романтическая переписка закончилась потерей крупной суммы.
Сельчанка общалась в мессенджере WhatsApp с мужчиной, который рассказал, что является жителем Шотландии. Свою симпатию кавалер решил выразить подарком и написал даме, что отправит ей смартфон, комплект украшений из золота, наручные часы, сумку, духи. Кроме того, покорившая его сердце женщина получит и 40 000 фунтов стерлингов.
Подарок «шотландец» намеревался отправить курьерской службой.
Через некоторое время сельчанку обрадовал звонок от неизвестного, представившегося английским именем.
«Он пояснил, что является курьером и у него есть посылка на имя собеседницы. Для получения женщине было необходимо оплатить таможенное оформление. Денежную сумму в размере 40 000 рублей заявительница должна была перечислить на его расчетный счет, что она и сделала», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Однако вскоре «курьер» вновь потревожил сельчанку. В итоге под различными предлогами женщина перевела на указанные счета 523 000 рублей.
После и «курьер» и «влюбленный шотландец» перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.
Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников. По данному факту возбудили уголовное дело.
Второй день про блаженную...