Внимание «шотландца» обошлось жительнице области в 523 000 руб.

15.06.2021 | 08:28

Для 40-летней жительницы Каменского района романтическая переписка закончилась потерей крупной суммы.

Сельчанка общалась в мессенджере WhatsApp с мужчиной, который рассказал, что является жителем Шотландии. Свою симпатию кавалер решил выразить подарком и написал даме, что отправит ей смартфон, комплект украшений из золота, наручные часы, сумку, духи. Кроме того, покорившая его сердце женщина получит и 40 000 фунтов стерлингов.

Подарок «шотландец» намеревался отправить курьерской службой.

Через некоторое время сельчанку обрадовал звонок от неизвестного, представившегося английским именем.

«Он пояснил, что является курьером и у него есть посылка на имя собеседницы. Для получения женщине было необходимо оплатить таможенное оформление. Денежную сумму в размере 40 000 рублей заявительница должна была перечислить на его расчетный счет, что она и сделала», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Однако вскоре «курьер» вновь потревожил сельчанку. В итоге под различными предлогами женщина перевела на указанные счета 523 000 рублей.

После и «курьер» и «влюбленный шотландец» перестали выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников. По данному факту возбудили уголовное дело.