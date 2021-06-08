Криминал

За 3 г наркотика - 10 лет колонии: в Пензе осудили жительницу Казани

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В Пензе вынесен приговор 43-летней жительнице Казани за покушение на сбыт наркотического средства по предварительному сговору в крупном размере.

В январе 2021 года женщина зарегистрировалась в интернет-мессенджере, где познакомилась с наркодельцом и согласилась сбыть в Пензе запрещенное вещество посредством закладок.

По указанию незнакомца она должна была забрать оптовую партию наркотика, разложить расфасованные разовые дозы по отдельным тайникам и сообщить их координаты для последующей продажи.

21 января женщина получила от руководителя данные, по которым обнаружила на улице Измайлова оптовый тайник, где лежало не менее 3,19 г наркотика. Именно в этот момент ее и задержали сотрудники полиции.

В судебном заседании гражданка вину не признала, однако суду хватило доказательств, чтобы приговорить ее к 10 годам колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

по наводке что ли

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