Пензенец сдал в аренду чужую квартиру в Самарской области

08.06.2021 | 09:39

Меньше суток потребовалось самарским полицейским, чтобы задержать пензенца по подозрению в мошенничестве.

К правоохранителям обратилась жительница Волжского района Самарской области, решившая снять квартиру для родственницы. Она авансом заплатила «хозяину» 10 тыс. руб., тот пообещал отдать ключи от жилья через несколько дней, но так и не сделал этого. Деньги он тоже не вернул.

На следующий день после обращения личность подозреваемого была установлена. Им оказался 33-летний житель Пензы. По версии полицейских, он выложил в интернете объявление о сдаче в аренду жилплощади, которая ему не принадлежала. На самом деле квартиру снимал приятель пензенца, который не подозревал о его криминальных планах.

Как оказалось, задержанный мужчина не первый раз нарушил закон - ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

По признакам мошенничества возбуждено уголовное дело. Пензенец возместил потерпевшей материальный ущерб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.