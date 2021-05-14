Житель Башмакова пытался дать взятку, чтобы не потерять работу

14.05.2021 | 12:03

32-летний житель райцентра Башмаково Пензенской области попытался дать взятку правоохранителю и оказался на скамье подсудимых.

5 марта пьяного башмаковца задержали у местного магазина и доставили в отдел полиции. Участковый уполномоченный составил на него протокол. Сельчанин согласился с вменяемой ему виной в нахождении в общественном месте в состоянии опьянения и подписал документы.

На следующий день мужчина протрезвел и понял, что инцидент может негативно повлиять на его работу водителем. Тогда башмаковец решил, что наилучшим выходом из ситуации станет уничтожение протокола. Он даже готов был расстаться со своими кровными, лишь бы информация о его проступке не пошла дальше полиции.

Он явился в отдел, зашел в кабинет участкового и предложил тому 13 тысяч рублей за то, чтобы протокол был уничтожен. Страж порядка предупредил визитера, что это незаконно, но нарушитель решил идти до конца и засунул купюры под лежащие на столе документы.

Участковый сообщил о происходящем руководству, и потенциальный взяткодатель в итоге оказался на скамье подсудимых.

Суд учел, что мужчина воспитывает двух маленьких детей, и приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев.

«Кроме того, за административное правонарушение злоумышленник был оштрафован на 500 рублей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.