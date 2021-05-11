Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП в Чемодановке

11.05.2021 | 11:46

В Пензенской области продолжается расследование уголовного дела о смертельном ДТП, произошедшем в понедельник, 10 мая.

Трагедия произошла в селе Чемодановка Бессоновского района. В 20:38 74-летний водитель фуры Renault с полуприцепом не справился с управлением, и большегруз врезался в автобус марки ПАЗ в тот момент, когда 43-летний шофер высаживал пассажиров.

В ДТП погибла 16-летняя девушка, еще восемь человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водителя фуры задержали.

Сейчас следователи детально устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Они просят откликнуться жителей Пензенской области и других регионов, ставших очевидцами аварии, а также располагающих записями с видеорегистраторов, на которых зафиксировано ДТП.

«Просим сообщить об этом по телефонам: 8 (8412) 36-17-02, 8 (927) 377-87-07. Записи с видеорегистратора можно предоставить на электронную почту ovd2@58.sledcom.ru», - проинформировали в Следственном управлении СК России по Пензенской области.