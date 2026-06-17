Пензенец выманил у мужчины 1 млн, заявив о связях в ФСБ

42-летний житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Он выманил у мужчины 1 млн рублей.

Злоумышленник заявил, что якобы имеет знакомых в региональном УФСБ, может повлиять на решение правоохранителей и отменить депортацию, которая грозила жертве. На самом деле у него не было таких связей.

Обманщика задержали в момент передачи денег.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщили в региональном УФСБ России.

Ранее осудили 43-летнюю жительницу Пензы, которая выманивала у людей деньги, обещая помочь с трудоустройством в УФСБ. Так, она получила от горожанки, пожелавшей позаботиться о хорошей работе для близкого родственника, 1 млн рублей.