Пензенец выманил у мужчины 1 млн, заявив о связях в ФСБ

Криминал

Пензенец выманил у мужчины 1 млн, заявив о связях в ФСБ
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42-летний житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Он выманил у мужчины 1 млн рублей.

Злоумышленник заявил, что якобы имеет знакомых в региональном УФСБ, может повлиять на решение правоохранителей и отменить депортацию, которая грозила жертве. На самом деле у него не было таких связей.

Обманщика задержали в момент передачи денег.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщили в региональном УФСБ России.

Ранее осудили 43-летнюю жительницу Пензы, которая выманивала у людей деньги, обещая помочь с трудоустройством в УФСБ. Так, она получила от горожанки, пожелавшей позаботиться о хорошей работе для близкого родственника, 1 млн рублей.

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