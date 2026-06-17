Обманувший пенсионера из Кузнецка дроппер заявил о честной сделке

Кузнецкий пенсионер, ставший жертвой телефонных мошенников, обратился в прокуратуру с просьбой защитить его интересы. Дроппер попытался отклонить иск и заявил, что сделка была честной.

Аферисты выманили у горожанина 340 000 рублей под предлогом продажи криптовалюты. Мужчина перевел деньги со своего счета по реквизитам, которые ему дал незнакомец, и лишь потом догадался, что его обманули.

Прокурор, выступая представителем пенсионера, подал в суд иск с требованием о возврате неосновательного обогащения.

Дроппер, будучи жителем другого региона, на заседание лично не явился, но представил возражения в письменном виде.

Он подтвердил, что получил 340 000 рублей за продажу криптовалюты, однако криминала здесь нет: претензии от пострадавшего не поступали, о каких-либо третьих лицах ничего неизвестно.

В суде указали на отсутствие в деле договора купли-продажи или дарения как свидетельства добровольности и осознанности действий пенсионера. В то же время доказано, что виртуальные деньги он не получил, равно как и свои собственные в возврат.

«Требования прокурора Кузнецка удовлетворены, с ответчика в пользу истца взыскано неосновательное обогащение в сумме 340 000 рублей», - сообщили в Кузнецком районном суде.