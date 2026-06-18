25-летнего пензенца будут судить за контакты с представителем ВСУ

Криминал

25-летнего пензенца будут судить за контакты с представителем ВСУ
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25-летний житель Пензенской области обвиняется в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранной организацией. Нарушение закона выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Они выяснили: обвиняемый хотел вступить в украинское военизированное объединение, деятельность которого направлена против безопасности Российской Федерации и признана террористической, и для этого в Telegram установил контакт с представителем ВСУ.

По данным ФСБ, пензенец поддерживал с ним отношения конфиденциального сотрудничества в целях оказания содействия.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

Ранее Центральный окружной военный суд признал 50-летнего жителя Пензы виновным в финансировании терроризма. С октября 2022 года по апрель 2024-го он перевел 14 013 рублей на счет организации, признанной террористической. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

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