В Каменке вынесли приговор мужчине, сбившему пенсионерку

В Каменке вынесли приговор 39-летнему горожанину, осенью 2025 года сбившему насмерть пенсионерку на пешеходном переходе.

В октябре мужчина ехал на «Ладе-Калине» по улице Свердлова. При этом, как удалось установить, он превысил действующее в черте города ограничение скорости 60 км/ч (фактическая составила от 67 до 79 км/ч).

На зебре он не уступил дорогу 69-летней женщине, пересекавшей проезжую часть, и сбил ее.

«Пешеход получил ряд телесных повреждений, расценивающихся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека, которые состоят в причинной связи с наступлением смерти и повлекли по неосторожности его смерть, которая наступила на месте ДТП», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.

Автовладелец полностью признал свою вину и частично возместил моральный вред потерпевшим. По приговору суда ему предстоит отбыть 2,5 года в колонии-поселении.

Кроме того, мужчину лишили водительских прав на такой же срок и обязали выплатить детям и брату погибшей по 500 000 рублей в порядке компенсации морального вреда и возместить расходы на погребение.