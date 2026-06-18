Жалоба на канализацию обошлась пензячке в 2 миллиона рублей

67-летняя жительница Пензы подтвердила жалобу на плохую очистку канализации и потеряла крупную сумму.

Горожанке поступило сообщение в мессенджере от незнакомой женщины. Та написала, что от имени пенсионерки получили обращение, теперь нужно зарегистрировать заявление, а для этого ей требуется сообщить код из СМС. Пензячка выполнила указание.

Несколько дней спустя горожанке позвонил человек, представившийся сотрудником силового ведомства. Он сообщил, что пензячка стала жертвой мошенников. Чтобы не лишиться сбережений, необходимо закрыть все свои банковские счета, снять деньги и передать их коллеге звонившего.

Пенсионерка поверила и обналичила сбережения, рассказав сотруднику банка, что деньги необходимы для лечения матери.

После женщина отправилась по указанному «сотрудником силового ведомства» адресу и отдала 2 000 000 рублей незнакомцу. Чуть позже она перечислила еще 200 000 рублей на неизвестный счет.

Через некоторое время пензячка догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, рассказали в региональном УМВД РФ.